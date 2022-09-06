Рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу

Про наслідки та постраждалих поки невідомо

Під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники атакували ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Цю інформацію підтвердив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося у укриттях», – йдеться в повідомленні.

Про наслідки та постраждалих поки невідомо.

Зазначимо, що повітряна тривога досі триває по всій території України.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.