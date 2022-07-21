Рашисти відправили в Україну підрозділи, які мали захищати Курили – Forbes

Росія забрала значну частину своїх тихоокеанських острівних гарнізонів для війни в Україні

Російська армія відправила воювати в Україну спеціальні підрозділи, які розташовувалися на Курильських островах. Їхня головна мета була захищати острови від Японії. Про це пише видання Forbes.

Так, нещодавно журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео на якому бійці 81 бригади Збройних сил України та підрозділу Нацгвардії «Омега» демонструють знищення російських військових у боях біля Сіверська Донецької області.

Вони показали нашивки вбитих росіян, серед яких можна побачити шеврон 18 кулеметно-артилерійської дивізії РФ (нашивка із зображенням схрещених стволів старовинного кулемета «Максим» часів Першої світової війни, – ред.) Це єдиний підрозділ такого роду у російській армії.

У 1970-х роках СРСР розмістив десятки застарілих танків на Курильських островах, таким чином укріпивши їх. 18 дивізія була обладнана для суто статичної оборонної ролі з важким озброєнням на фіксованих позиціях з видом на потенційні пляжі для десантної атаки, і достатньою кількістю особового складу для його укомплектування. Дивізія має лише 3 500 військовослужбовців – це приблизно одна третина або одна четверта всього особового складу звичайної дивізії, зазначає видання.

18 дивізія більше не спеціалізується на кулеметах, проте вона має значні артилерійські засоби, а також допоміжні танки та деяку кількість мобільної піхоти на легкоозброєних і броньованих гусеничних БТР.

У виданні припускають, що Росія, скоріше за все, забрала значну частину своїх тихоокеанських острівних гарнізонів за тисячі кілометрів, щоб використати їх як штурмові війська в Україні.

Нагадаємо, Росія жене на війну в Україну військових, які охороняють кордони країни-агресора. Ці окупанти уже гинуть на території нашої країни.

Також Росія ще у березні почала перекидати додаткові сили на російсько-українську війну. Так, Міністерство оборони України підтвердило дані журналістів про передислокацію Росією «миротворчого контингенту» з території Нагірного Карабаху.

Крім того, за інформацією української розвідки, Росія вербувала на війну в Україну бойовиків із Лівії та Сирії.

Додамо, що Росія заборонила японцям ловити рибу біля Курильських островів.