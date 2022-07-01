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  4. Рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет
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    Події в Україні

    Рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет

    Частину ракет збила ППО - Рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет
    Частину ракет збила ППО
    фото з відкритих джерел

    Наразі інформації про жертв немає

    Сьогодні вранці російські загарбники випустили по Миколаєву випустили 12 ракет. Частину з них збили сили ППО. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Телеграмі.

    «Сьогодні до нас прилетів цілий дивізіон – 12 ракет, частину збила ППО. Жертв немає», – сказав Кім.

    Він також повідомив, що завдяки спонсорам сьогодні передали військовим 10 нових автомобілів L-200, і висловив подяку тим, хто допомагає ЗСУ.

    Раніше, Кім розповів, чому перестав записувати відео.

    Нагадаємо, внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина Україна окупація Віталій Кім
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    Рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет