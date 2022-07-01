Рашисти випустили по Миколаєву 12 ракет

Наразі інформації про жертв немає

Сьогодні вранці російські загарбники випустили по Миколаєву випустили 12 ракет. Частину з них збили сили ППО. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Телеграмі.

«Сьогодні до нас прилетів цілий дивізіон – 12 ракет, частину збила ППО. Жертв немає», – сказав Кім.

Він також повідомив, що завдяки спонсорам сьогодні передали військовим 10 нових автомобілів L-200, і висловив подяку тим, хто допомагає ЗСУ.

Раніше, Кім розповів, чому перестав записувати відео.

Нагадаємо, внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.