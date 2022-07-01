Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 1 липня

Ракетний удар біля Білгород-Дністровська на Одещині: дуже багато загиблих та поранених

Росія вдарила ракетами по Одещині, внаслідок влучання в кілька житлових будинків загинули щонайменше 18 людей

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Одещина

Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.

Станом на ранок виявлено 17 загиблих, з них одна дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких чотири дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів вісьмох осіб, з них три дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

Чернігівщина та Сумщина

Вночі – обстріли із мінометів територій біля сіл Леонівка та Миколаївка (Семенівська громада). Без втрат та руйнувань інфраструктури. Деталі уточнюються.

На Сумщині потягом доби ворог обстрілював прикордонні громади з мінометів, САУ та реактивної артилерії. Втрат і руйнувань за попередніми даними немає.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Нікопольський район. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та поліція. Детальна внформаці з’ясовується.

Харків

Вночі ворог знову наносив ракетні удари, влучив в одне з підприємств, пожежу ліквідували. Попередньо постраждалих немає.

По області окупанти обстрілювали із артилерії Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський райони. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, влучали снаряди по відкритих територіях.

Загалом за добу поранених сімох осіб, загинули чотири людини – в Ізюмському та Чугуївському районах.

Луганщина

Ворог намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів.

Росіяни провели штурмові дії в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

Донеччина

За добу під обстрілами: Авдіївка (житловий сектор, завод АКХЗ, АЗС, житловий сектор, залізнична зупинка); Слов’янськ (м’ясокомбінат); Красногорівка (житловий сектор, гаражний кооператив); Бахмут (склад на залізниці); Часів Яр; Соледар; с. Первомайское; с. Новомиколаївка; с. Берестове.

Пошкоджено 40 об’єктів, в тому числі дев'ять приватних житлових будинків, чотири багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Загинуло четверо людей, поранено 18 цивільних. Сьогодні зранку інтенсивні обстріли м. Залізне та смт. Північне. Є руйнування. Детальна інформація уточнюється.



Миколаївщина

Вранці ракетних обстрілів зазнав Миколаїв. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється. Вночі обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.

Вранці було обстріляно с. Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає. Також сьогодні близько 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО.

Близько 04:30, обстрілів зазнала і Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вчора у другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вчора, 30 червня, з 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріли ворожими касетними боєприпасами околиць с. Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.

Також вчора ввечері – обстріли с. Засілля Первомайської громади, внаслідок якого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.

Херсонщина

Внаслідок бойових дій все більше сіл Бериславського та Каховського районів, а також прилеглих населених пунктів до Миколаївщини, – на межі знищення. Є багато сіл, де пошкоджено кожен другий будинок, а з деяких населених пунктів люди повністю виїхали. У багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії. Нових медичних працівників із «ДНР» та Криму чекають лікарні Херсонщини.

Триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

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