НАТО повідомило, чи становить Росія загрозу для Молдови

В Альянсі вважають, що у РФ немає військового потенціалу

Росія поки не має достатньо ресурсів для вторгнення з боку Придністров'я, тож прямої загрози для Молдови не становить. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане ТV Moldova 1.

За його словами, війна в Україні перейшла на стадію виснаження, тому Росія не зможе розв'язати ще один воєнний конфлікт. У НАТО впевнені, що поки для Молдови немає причин для занепокоєння.

«У Російської Федерації немає військового потенціалу, а є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз Дмитра Медведєва», – сказав Джоане.

Він додав, що НАТО продовжить відігравати певну стабілізуючу роль в регіоні. Джоане закликав Молдову «отримати вигоду» з цього.

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що загрози атаки РФ поки немає, але ніхто не знає, що буде через пів року.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду закликала Росію вивести свої війська з території Придністров'я, тому що присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови.

Як повідомлялося, Республіка Молдова звернеться до сусідніх країн за військовою підтримкою у разі виникнення військових загроз республіці.