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    В Одесі та Херсоні чутні вибухи

    Наразі невідомо, що саме сталося і містах - В Одесі та Херсоні чутні вибухи
    Наразі невідомо, що саме сталося і містах
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    На півдні України тривога

    Уночі 27 квітня в Одесі чутно вибухи, повідомляють мешканці міста у соцмережах.

    Також повідомляють про вибухи у Херсоні.

    Офіційних коментарів щодо ситуації в містах поки немає.

    Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів.

    Як відомо, сьогодні на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман.

    Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

    Учора ввечері в Одесі лунали вибухи.

    Сьогодні ж українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    В Одесі та Херсоні чутні вибухи