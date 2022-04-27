В Одесі та Херсоні чутні вибухи
На півдні України тривога
Уночі 27 квітня в Одесі чутно вибухи, повідомляють мешканці міста у соцмережах.
Також повідомляють про вибухи у Херсоні.
Офіційних коментарів щодо ситуації в містах поки немає.
Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів.
Як відомо, сьогодні на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман.
Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.
Учора ввечері в Одесі лунали вибухи.
Сьогодні ж українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують.