В Одесі та Херсоні чутні вибухи

Наразі невідомо, що саме сталося і містах

На півдні України тривога

Уночі 27 квітня в Одесі чутно вибухи, повідомляють мешканці міста у соцмережах.

Також повідомляють про вибухи у Херсоні.

Офіційних коментарів щодо ситуації в містах поки немає.

Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів.

Як відомо, сьогодні на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

Учора ввечері в Одесі лунали вибухи.

Сьогодні ж українці вийшли на протест в окупованому Херсоні. Рашисти лютують.

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