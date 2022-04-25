У Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради – ЗМІ

Рашисти вигнали співробітників із робочих кабінетів

У Херсоні російські окупанти у понеділок, 25 квітня, захопили будівлю міської ради. Про це її співробітники розповіли у коментарі журналістам «Суспільного».

За їх словами. наприкінці робочого дня о 16:30 до будівлі зайшли військові РФ.

Окупанти вигнали із кабінетів усіх працівників. Потім людям наказали також вийти з приміщення міськради. Причину своїх дій людям не пояснили.

Після цього окупанти зняли український прапор з будівлі.

Також відомо, що під час захоплення міськради на робочому місті був мер міста Ігор Колихаєв. Він вийшов з приміщення останнім. Що з чоловіком наразі, журналістам не повідомили.

Нагадаємо, раніше російські окупанти взяли в полон священника Сергія Чудиновича з Херсону.

Його намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили у співпраці з територіальною обороною.



