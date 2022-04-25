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    У Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради – ЗМІ

    Херсонську міськраду захопили окупанти - У Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради – ЗМІ
    Херсонську міськраду захопили окупанти
    фото з відкритих джерел

    Рашисти вигнали співробітників із робочих кабінетів

    У Херсоні російські окупанти у понеділок, 25 квітня, захопили будівлю міської ради. Про це її співробітники розповіли у коментарі журналістам «Суспільного».

    За їх словами. наприкінці робочого дня о 16:30 до будівлі зайшли військові РФ.

    Окупанти вигнали із кабінетів усіх працівників. Потім людям наказали також вийти з приміщення міськради. Причину своїх дій людям не пояснили.

    Після цього окупанти зняли український прапор з будівлі.

    Також відомо, що під час захоплення міськради на робочому місті був мер міста Ігор Колихаєв. Він вийшов з приміщення останнім. Що з чоловіком наразі, журналістам не повідомили.

    Нагадаємо, раніше російські окупанти взяли в полон священника Сергія Чудиновича з Херсону.

    Його намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили у співпраці з територіальною обороною.


    Теги: росія окупанти війна Херсон окупація
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    У Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради – ЗМІ