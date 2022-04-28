Розгін окупантами протесту в Херсоні: є постраждалі мирні мешканці (фото)

Окупанти застосували сльозогінний газ та світлошумові боєприпаси проти мітингувальників у Херсоні

Прокуратура відкрила провадження за фактом насильницького розгону мирної акції в Херсоні

27 квітня під час мирного проукраїнського мітингу на площі Свободи в Херсоні військовослужбовці збройних сил РФ застосували сльозогінний газ та світлошумові боєприпаси до мирного населення. За попередніми даними, постраждало четверо мирних мешканців. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Правоохоронці продовжують документувати злочини, вчинені представниками збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

27 квітня в Херсоні відбулася акція громадянського протесту. Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».

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