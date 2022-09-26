Рашисти завдали ракетного удару по аеропорту у Кривому Розі

Інфраструктура аеропорту була зруйнована

В понеділок, 26 вересня, росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена інфраструктура аеропорту. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Різниченко.

«Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту», – заявив очільник області.

За його словами, інфраструктура була зруйнована та подальше використання буде неможливим.

«Люди під час удару не постраждали», – додав Різниченко.

Нагадаємо, триває 215-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.