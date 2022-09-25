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Рашисти обстріляли п'ять районів Харківщини: є постраждалі

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Рашисти обстріляли п'ять районів Харківщини: є постраждалі
Росіяни вдарили по інфраструктурі Харківської області
фото з відкритих джерел

Окупанти вдарили по п'яти районах Харківської області

Російські війська 24 вересня обстріляли Куп'янський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Красноградський райони Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства», – зазначив Синєгубов.

У Красноградському районі спрацювала ППО. В Куп'янському районі сім людей отримали поранення. В Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 49-річний чоловік. 

«На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники продовжують бити ворога, використовуючи весь доступний їм арсенал», – додав голова Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. 

Відомо, що українські військові 24 вересня завдали ударів по Херсонському та Каховському районах. Українські захисники вразили три пункти управління росіян вздовж лінії фронту. Також завдали удару по місцю розташування Росгвардії у Херсоні та подавили один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

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Теги: окупанти війна Олег Синєгубов Харьковская область

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