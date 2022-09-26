Як довго росіяни ще обстрілюватимуть Харків? Голова ОВА оцінив ситуацію

«Ворог може дістати майже до будь-якої точки Харківської області»

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зявив, що незалежно від того, де будуть перебувати наші війська на території України, ворог може дістати майже до будь-якої точки Харківської області. Про це Синєгубов розповів в інтерв’ю «Главкому».

«По Харкову щоночі та щодня ми фіксуємо обстріли ракетами – зазвичай С-300. Були обстріли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч», частіше «Ураганом». Дальність дії такої системи біля 60 км, а до кордону у нас 40 км. Тобто незалежно від того, де будуть перебувати наші війська на території України, ворог може дістати майже до будь-якої точки Харківської області. Для обстрілів всієї Півночі та Сходу України їм не потрібні дорогущі «Іскандери». Але доки не було звільнено досить істотну частину області, до нас діставали навіть звичайними «Градами», хоча їхня дальність – лише до 20-30 км. Чим далі буде лінія фронту – тим все-таки менше буде обстрілюватися Харків», – розповів він.

Синєгубов розповів, як росіяни можуть змінити тактику після того, як їх відтіснили від найближчих до міста позицій.

«По-перше, все залежить від того, які військові підрозділи робили ці обстріли, і, по-друге, – яка мета цих обстрілів. Можливо, що метою є відволікання наших Збройних сил, наших систем ППО від завдань, які б вони могли виконувати саме на лінії зіткнення, на фронті або в тилу ворога. Підходи ворога не змінилися: вони як били по мирному населенню – так і б’ють. Коли ми брали у полон військовослужбовців окупаційних військ, вони навіть давали свідчення, що їм надавали прямі накази бити по цивільному населенню. Фактично метою був терор українського населення. Вони й надалі можуть запускати «Урагани» по центру міста вдень чи зранку, причому по тих же парках, куди вже повернулися люди. У нас, на жаль, є десятки загиблих за раз і десятки поранених», – додав глава Харківської ОВА.

Раніше голова Харківської ОДА пояснив, що буде з місцевими керівниками, які зникли під час війни

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме.

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть.