Рашисти завдали удару по Запорізькій області: фото руйнівних наслідків

Ворог випустив чотири ракети по селу Таврійське

У ніч на суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали удару по Запорізький області. Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух.

По селу Таврійське ворог випустив чотири ракети. Внаслідок атаки зруйновано гімназію «Перспектива», спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих немає.

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Також обстрілів зазнали багатоповерхівки смт Степногірськ. Люди вчасно сховались в укриттях, ніхто не постраждав.

У м. Оріхів після чергового обстрілу поранено одну людину.

Як повідомлялося, у ніч на 17 вересня російські окупаційні війська накрили Нікопольський район Дніпропетровщини «Градами» та важкою артилерією.

Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни і норми Міжнародного гуманітарного права. За минулу добу ворог завдав чотири ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії.

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів.

У ніч на 17 вересня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Одна з ракет влучила у будівлю підприємства в Індустріальному районі Харкова, у результаті чого виникла пожежа.