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Окупанти вдарили ракетами по Харкову: є приліт у підприємство

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Харкову: є приліт у підприємство
Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві
фото: ДСНС

Одна з ракет влучила у будівлю підприємства в Індустріальному районі Харкова

У ніч на суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Ворог вдарив ракетами по місту близько 02:00.

Одна з ракет влучила у будівлю підприємства в Індустріальному районі Харкова, у результаті чого виникла пожежа.

Пожежу на площі 200 кв. ліквідовувало три відділення ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 16 вересня у Харкові теж прогриміли вибухи. У результаті обстрілу Харкова зафіксовані влучання снарядів у Слобідському та Київському районах міста близько 3:30. Одне з влучань – у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль.

Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей п’яти та 17 років.

15 вересня вночі рашисти обстріляли Київський район Харкова.

Теги: Харків окупанти пожежа рашисти росія війна обстріл ДСНС

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