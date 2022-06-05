МЗС просить довідку в угорського парламентаря, який заявив про «психічні проблеми» Зеленського

рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер стверджує, що Зеленський рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку

Угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про «психічні проблеми» у президента Володимира Зеленського.

Так, речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook повідомив – відомство чекає на довідку від Ласло Кевера.

«МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці.

А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла», – ідеться у дописі Ніколенка.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Як відомо, Угорщина не підтримує намір ЄС запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

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