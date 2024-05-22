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Республіканці звинуватили Білий дім у відправці зброї Кенії, а не Україні – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Республіканці звинуватили Білий дім у відправці зброї Кенії, а не Україні – Politico
Виділений пакет допомоги включає гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку для кенійських військ
фото з відкритих джерел

Адміністрацію Байдена розкритикували за виділення $60 млн військової допомоги для придушення банд у Гаїті

Республіканці звинуватили американську виконавчу владу у відправленні кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, зброю, яку можна було б відправити Україні. Про це пише Politico.

У листі до Державного секретаря США Ентоні Блінкена в п'ятницю голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол (республіканець від Техасу) та член Комітету у закордонних справах Сенату Джим Ріш (республіканець від Айдахо) розкритикували адміністрацію за те, що вона використала свої президентські повноваження для прискореного виділення $60 млн військової допомоги для придушення банд у Гаїті.

Цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку для кенійських військ, які прямують на острів. Очікується, що вони прибудуть у четвер – того ж дня, коли президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні.

Як йдеться у матеріалі, зростає занепокоєння, що американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні, оскільки Білий дім також надсилає Києву обладнання безпосередньо зі складів Пентагону. І ніхто не впевнений, скільки часу знадобиться для перемоги над бандами, які з кожним днем стають сильнішими і впливовішими.

«Адміністрація поспішає профінансувати неясну та невизначену діяльність на Гаїті без схвалення Конгресу», – вважають республіканці.

Як зазначає Politico, протягом кількох місяців Маккол та Ріш блокували передачу військової допомоги кенійським силам. Республіканці сумніваються, що підтримуваний США план дій у Гаїті справді приведе до успіху. Як пояснює видання, у ньому не вказано конкретних термінів і не уточнюється, скільки грошей США можуть виділити ще.

«Підтримка народу Гаїті не обмежує і не забирає у нас можливості підтримувати народ в Україні», – сказав співрозмовник видання з Держдепартаменту.

Зазначимо, минулого року влада Кенії зголосилася очолити міжнародний збройний контингент, який вгамував би гаїтянські банди, і виділити для цього тисячу поліцейських. Ще дві тисячі солдатів пообіцяла інша африканська країна – Бенін, а фінансувати цю операцію готові США.

Нагадаємо, двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії

Теги: Гаїті боєприпаси США

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