Конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

Законодавці закликають Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах F-16

Двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії. Про це йдеться у зверненні Комітету з розвідки.

Законодавці висловили підтримку наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії та пропонують розширити тренування українців на американських винищувачах F-16.

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії «за певних обставин».

«Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО», – зазначив Тернер.

Конгресмени вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації Байдена, і це потрібно змінити.

«Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію», – йдеться в листі.

Законодавці також закликають Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах F-16. За даними ВПС США, до кінця 2024 року Сполучені Штати завершать тренування 12 українських пілотів.

«Вивчити 12 пілотів – цього просто недостатньо. Україна у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами», – зазначили американські законодавці.

Станом на 21 травня лист підписали 13 конгресменів. Серед них кілька демократів, зокрема, Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

Нагадаємо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на американських посадовців.

Як повідомлялося, українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії.