Україна посилює підготовку до нового наступу росіян найближчими тижнями – Reuters

Аналітик Пасі Паройнен: Наступ РФ на Харків виглядає як спроба залучити обмежені резерви Києва до бою перед початком основного літнього наступу

Наразі російські війська здійснюють нарощування сил поблизу Сумщини

Україна готується до великого наступу росіян найближчими тижнями на північному сході. Про це повідомляє Reuters.

Аналітики застерігають, що наступ РФ на Харківщині виглядає як спроба втягнути в бій та виснажити обмежені резерви українських Сил оборони перед початком основного літнього наступу. Наразі російські війська здійснюють нарощування сил поблизу Сумщини.

16 травня президент Володимир Зеленський відвідав Харків, аби «підняти моральний дух і підкріпити українські війська в регіоні, де російські війська намагаються продовжити свій новий наступ».

В агентстві зазначають, що окрім спустошення прифронтових поселень і удару по моральному духу Києва, наступ Росії на Харків є головним болем для українських планувальників, чиї війська вже розтягнуті на більш ніж 1000-кілометровій лінії.

Повідомивши про бої в північних районах прикордонного міста Вовчанськ, приблизно за 45 км від Харкова, Генштаб ЗСУ заявив, що українські війська розпочали контратаку, щоб завдати удару по окупантам.

«Київ, чия нестача особового складу погіршується затримками із західними постачаннями зброї, попередив, що Росія може готуватися до великого наступу найближчими тижнями. Розвідка повідомила про нарощування невеликих підрозділів армії РФ на кордоні із Сумщиною», – йдеться у матеріалі.

Аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен також заявив Reuters, що наступ РФ на Харків виглядає як спроба залучити обмежені резерви Києва до бою перед початком основного літнього наступу.

Нагадаємо, на Харківщині триває оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Росія буде потужно атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.