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Росія перетворюється у васала Китаю – The Wall Street Journal

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія перетворюється у васала Китаю – The Wall Street Journal
Залежність від Китаю визначатиме економічне майбутнє Росії на довгі роки
фото з відкритих джерел

Пекін забезпечив рятувальне коло для постраждалої від санкцій російської економіки

Напередодні візиту Путіна до Сі видання The Wall Street Journal проаналізувало відносини між РФ та КНР. Журналісти зробили висновок, що «всеосяжне партнерство» Москви і Пекіна стає дедалі більш однобоким. Росія перетворюється у васала Китаю.

Росія перетворюється у васала Китаю – The Wall Street Journal фото 1

Головне зі статті:

  • Путін та Сі прагнуть виступити єдиним фронтом проти світового порядку, очолюваного США. Однак насправді відносини між ними не рівні. Пекін забезпечив рятувальне коло для постраждалої від санкцій російської економіки, постачаючи їй все – від електроніки до пральних машин і тракторів.
  • На Китай припадає близько 33% усього російського товарообігу, а на Росію, за даними компанії CEIC Data, припадає лише 4% китайського.
  • Китай став найважливішим джерелом оптики, мікроелектроніки, двигунів для дронів та інших матеріалів, що забезпечують виробництво зброї в РФ, тоді як російський експорт зброї до Китаю останніми роками стрімко скоротився.
  • Росія, чиї нафта і газ тепер непотрібні в Європі, змушена продавати їх Китаю зі значними знижками. Пекін досі не домовився про будівництво нового великого газопроводу, використовуючи свої важелі тиску на РФ щодо ціни.
  • Це стратегічне партнерство, в якому обидві сторони потребують одна одної, але воно стає дедалі асиметричнішим на користь Китаю.
  • Китай – не тільки потужніший партнер, а й той, у кого набагато більше можливостей, ніж у Росії, і війна це посилила. Зараз Росія потрапляє у васальну залежність від Китаю.
  • Разом із тим, зв'язок між двома ядерними державами має глибокі наслідки для Заходу. Вони включають у себе активізацію військового співробітництва та посилення геополітичного суперництва із Заходом в Африці та Азії.
  • Російська влада відкидає думку про те, що їхня країна стає залежною від Китаю і називають такі твердження «помилковими».
  • «Трафік» зустрічей російських та китайських представників влади здебільшого односторонній: російські чиновники і бізнесмени їздили до Китаю набагато частіше, ніж їхні китайські колеги у зворотному напрямку.
  • Китайський юань обігнав долар США в російському експорті, російські компанії все частіше беруть кредити в юанях, а домогосподарства зберігають у них заощадження. Вихід західних брендів з Росії після початку конфлікту призвів до того, що порожнечу швидко заповнили китайські виробники, які тепер домінують на ринках від смартфонів до побутової техніки.
  • Близько 60 % нових проданих автомобілів у РФ наприкінці минулого року були китайськими, що майже вдвічі перевищує їхню частку у 2022 році.
  • Залежність від Китаю визначатиме економічне майбутнє Росії на довгі роки.
  • За нинішніх обставин для Росії зростаюча залежність від Китаю є фактично єдиною альтернативою ізоляції, якої вона прагне уникнути за будь-яку ціну.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна.

Раніше Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні. 

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю «вплинути і, можливо, втрутитися» у майбутні вибори в США, попри зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

До слова, китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та до забороненої криптовалюти через відмову банків Китаю фінансувати транзакції, пов'язаних із Росією.

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Теги: нафта запрошення Сі Цзіньпін диктатор Ентоні Блінкен влада фінансування технології посол будівництво путін Китай війна експорт вибори економіка росія долар

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