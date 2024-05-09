Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України

Сергій Рудь був призначений на посаду начальника УДО в жовтні 2019 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя. Про це стало відомо з указу №317/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

«Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України», – йдеться в тексті указу.

Зеленський звільнив Рудя з посади начальника УДО скріншот

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Тараса Гребеннікова з посади заступника начальника Управління державної охорони.