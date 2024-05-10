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Іспанія почала процедуру зі скасування кориди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іспанія почала процедуру зі скасування кориди
Учасники кориди більше не отримуватимуть винагороду від держави
фото із відкритих джерел

Корида стає все менш популярною серед іспанців 

В Іспанії розпочали процедуру остаточного скасування кориди. Цьогоріч там не вручатимуть національну премію із цього видовища. Про це пише видання El País.

«Міністерство культури Іспанії скасувало цьогорічну нагороду переможцю кориди та розпочало процедуру її остаточного анулювання. ЇЇ ввели 2013 року, і тоді вона складала 30 тис. євро», ‒ йдеться у публікації. 

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун уже неодноразово висловлював свою позицію проти цих туристичних забав, заснованих на жорстокому поводженні з тваринами, і цьогоріч міністерство не вибрало жодного представника кориди для вручення медалі «За заслуги в образотворчому мистецтві». Це рішення викликало критику з боку представників кориди та правих партій.

«Ми розуміємо, що національні нагороди призначені для того, щоб допомогти подолати проблеми у культурних секторах, і вони мають велику соціальну підтримку. Але ми вважаємо, що в ці часи турбота про добробут тварин зростає в суспільстві», ‒ пояснюють анонімні міністерські джерела.

Утім, останніми роками корида і так стає менш популярною розвагою: за даними Мінкультури, в період з 2021 до 2022 року шоу чи свято кориди відвідало лише 1,9% іспанців.

Природньо, що рішення влади викликало супротив тих, хто займається коридою. Президент Фонду Торо де Лідія (FTL) Віторіно Мартіна заявив, що Ернест Уртасун «не виконує своїх зобов’язань», які має на своїй державній посаді і застосовує дискримінаційний спосіб проти кориди «з ідеологічних міркувань». За його словами, фонд розгляне можливість вжиття заходів проти присудження винагороди переможцям кориди 2024 року. «Якщо йому не подобаються (бики ‒ «Главком»), це гідно поваги, але він тут не для того, щоб робити те, що йому подобається», ‒ додав Віторіно Мартіна.

Згідно з опитуванням BBVA Foundation 2022 року, рейтинг використання тварин у шоу кориди серед іспанців становив 1,9. Кількість боїв биків в Іспанії впала з 3651 у 2007 році до 1546 у 2022 році. У деяких регіонах, таких як Канарські острови чи Каталонія, бої биків не проводяться. 

Нагадаємо, як у 2016 році тисячі людей вийшли на мітинг в Мадриді, вимагаючи заборони кориди. Цього ж року у Іспанії уперше з 1985 року матадор був убитий биком під час виступу.

До слова, Іспанія ухвалила кардинальне рішення для боротьби із масовим і неконтрольованим туризмом. Як пише видання The Olive Press, пляжні бари та готелі першої лінії можуть зноситити у рамках так званої «зеленої повістки».

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Теги: Іспанія корида матадор президент інфраструктура свято Міністерство культури

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