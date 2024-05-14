Візит Зеленського до Іспанії: названо дату

Угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав з низкою інших країн

Іспанський королівський дім повідомив про прийняття Зеленського Феліпе VI в Королівському палаці

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI. Цю інформацію підтвердив королівський дім Іспанії, пише Europa Press.

Іспанський королівський дім повідомив лише про прийняття Зеленського Феліпе VI в Королівському палаці. Офіційно невідомо, чи матиме український президент інші зустрічі в Іспанії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Іспанію. У Мадриді має пройти підписання двосторонньої угоди про безпеку. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

За даними джерел El Pais, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою. Мета договору – гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі і слугувати мостом до того моменту, коли Київ зможе стати повноправним членом НАТО і ЄС.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме «низку особливостей» порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами.

До слова, Мадрид надішле ракети Patriot для України. Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України.