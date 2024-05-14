Головна Країна Політика
search button user button menu button

Візит Зеленського до Іспанії: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит Зеленського до Іспанії: названо дату
Угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав з низкою інших країн
фото з відкритих джерел

Іспанський королівський дім повідомив про прийняття Зеленського Феліпе VI в Королівському палаці

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI. Цю інформацію підтвердив королівський дім Іспанії, пише Europa Press.

Іспанський королівський дім повідомив лише про прийняття Зеленського Феліпе VI в Королівському палаці. Офіційно невідомо, чи матиме український президент інші зустрічі в Іспанії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Іспанію. У Мадриді має пройти підписання двосторонньої угоди про безпеку. Від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

За даними джерел El Pais, угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою. Мета договору – гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі і слугувати мостом до того моменту, коли Київ зможе стати повноправним членом НАТО і ЄС.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме «низку особливостей» порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами.

До слова, Мадрид надішле ракети Patriot для України. Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Теги: Володимир Зеленський Іспанія безпека президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото Офіс президента україни
Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
8 травня, 09:20
Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх
Агенти ФСБ готували вбивство Зеленського: СБУ затримала двох полковників УДО (фото)
7 травня, 14:08
У Польщі вже є ще одна офіційна регіональна мова – кашубська
Сейм Польщі проголосував за визнання сілезької як другої регіональної мови в країні
30 квiтня, 18:27
За словами Зеленського, Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права
Росія планує зірвати Глобальний саміт миру – Зеленський
24 квiтня, 19:07
Президент вручив найвищі державні нагороди захисникам України та родинам загиблих Героїв
Зеленський вручив найвищі державні нагороди українським військовим (фото)
22 квiтня, 17:40
Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано
Затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських та удар по російському судну. Головне за 19 квітня
21 квiтня, 22:00
Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня
Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня
18 квiтня, 21:00
Глава держави зазначив, що частка власного виробництва постійно зростає
Україна нарощує військове виробництво: Зеленський повідомив гарні новини
18 квiтня, 14:36
Чехія продовжує постачати України боєприпаси
План із закупівлі боєприпасів для України: прем'єр Чехії дав гучну обіцянку
17 квiтня, 13:29

Політика

Візит Зеленського до Іспанії: названо дату
Візит Зеленського до Іспанії: названо дату
Кулеба пригостив Блінкена патріотичною піцею у Києві (відео)
Кулеба пригостив Блінкена патріотичною піцею у Києві (відео)
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки
Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи для тестування бойових систем
Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи для тестування бойових систем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
14K
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня
5311
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
4871
У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок
4582
У Канаді неочікувано з'явилося багато нових робочих місць
4198
Вікторія Нуланд розповіла, кого Путін хоче бачити на місці президента України

Новини

Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Вчора, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Вчора, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua