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Зеленський наказав підготувати «всеохопний план подальших дій» для захисту України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський наказав підготувати «всеохопний план подальших дій» для захисту України
Зеленський анонсував новий формат угод із вітчизняними компаніями
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами Зеленського, окупанти мають завдання без огляду на власні втрати демонструвати будь-які перемоги до 9 травня

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили основні питання: поле бою, зброя, захист міст, громад і критичної інфраструктури. Про це глава України повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на фронті.

«Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно», – зазначив президент.

Також Зеленський анонсував новий формат угод із вітчизняними компаніями, який, за його словами, «не переобтяжуватиме військовий бюджет» та «гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави».

Крім того, Зеленський дав доручення на наступну Ставку зібрати все, що відомо про наміри російських окупантів щодо знищення цивільної інфраструктури України.

«Підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо», – зазначив він.

Як повідомлялося, Росія хоче до так званого Дня перемоги 9 травня захопити Часів Яр в Донецькій області. Якщо українські війська встоять, то плани Росії почати контрнаступ в червні будуть розбиті.

До слова, Зеленський переконаний, що для російського диктатора Володимира Путіна не існує ніякого перемир'я, а Олімпіада не є авторитетом. 

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Теги: Володимир Зеленський війна президент окупанти росія

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