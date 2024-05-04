Чи може Італія відправити своїх військових до України: Міноборони країни відповіло

Італія не відправлятиме в Україну своїх військових

Голова Міноборони Італії Гвідо Крозетто закликав «не нагнітати напруженість»

Італія не братиме участі у будь-якій можливій збройній інтервенції. На цьому наголосив голова Міноборони країни Гвідо Крозетто. Про це пише Corriere Della Sera.

«Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні треба всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали безпосереднє втручання наших військових у конфлікт», – сказав політик.

Він закликав шукати всі форми діалогу, починаючи від «плетіння павутини дипломатії». Бо якщо конфлікт вибухне, «Італії доведеться багато втрачати».

Що ще сказав Крозетто

Керівника оборонного відомства запитали, чи братиме Італія участь у будь-якій можливій збройній інтервенції.

«Точно ні! Сьогодні в цьому ніхто не може сумніватися», – констатував він.

Журналіст попросив Крозетто пояснити, чому в країни така позиція.

«У нас в системі є явна заборона на пряме військове втручання, крім того, що передбачено законами та Конституцією. Ми можемо передбачити збройне втручання лише за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН. Передбачуваний варіант в Україні не тільки не буде включений до цієї справи, а й спровокує подальше нагнітання конфлікту, що не принесе користі передусім самим українцям. Коротко кажучи, умов для нашої прямої участі немає», – стверджує посадовець.

То чи був президент Франції Емануель Макрон неправий, продовжив представник видання, згуртувавши європейські країни у разі погіршення ситуації?

«Я не суджу президента такої дружньої країни, як Франція, але я не розумію мети та корисності цих заяв, які об'єктивно нагнітають напруженість», – підсумував Гвідо Крозетто.

Нагадаємо, Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про важливість відкритих каналів для діалогу з Росією. Водночас підтвердив, що Італія та Франція підтримуватимуть Україну. Про це повідомляє The Guardian.

«Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо, щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими», – зазначив він.

До слова, Італія скаржиться на засилля російської пшениці. Ввезення твердої пшениці з Росії до Італії за рік зросло на рекордні 1164%. Про це повідомила група членів Європарламенту від партії «Оновлюючи Європу». Парламентарі направили звернення Єврокомісії, у якому уточнили, що країна-агресор неочікувано стала найбільшим постачальником цієї продукції, незважаючи на санкції.