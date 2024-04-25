Міндовкілля отримало нову символіку

Емблема та прапор Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України є офіційними відмітними символами відомства

Президент України Володимир Зеленський затвердив символіку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це йдеться в указі №243/2024.

Емблема та прапор Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України є офіційними відмітними символами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що вказують на належність до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Емблема Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зокрема, емблемою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України є круглий щит блакитного кольору з жовтою облямівкою. У центр щита вміщено малий Державний Герб України, навколо нього – стилізоване зображення стебла рослини з листком у верхній правій частині щита. Стебло і листок зеленого кольору.

Прапором Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України є прямокутне полотнище блакитного кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У верхній лівій чверті прапора розміщено зображення двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, у центрі вільної частини – зображення емблеми Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України без щита. Висота емблеми становить 1/2 ширини полотнища. Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

Прапор Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 27 травня 2020 року утворив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив символіку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зокрема, емблемою АРМА став чотирикутний чорний щит з облямівкою сіро-сталевого кольору. На щиті у центрі вміщено зображення сови з розгорнутими крилами, вище якого – знак княжої держави Володимира Великого, нижче – п'ять п'ятипроменевих зірок. Усі зображення золотого кольору.