Безсмертний пояснив, чому вихід України на кордони 1991 року не є виходом

Якщо не завдати Росії нищівної перемоги, то війна продовжиться навіть після виходу на державні кордони

«Україні потрібно забезпечити перемогу демократії над тоталітаризмом»

Війна не завершиться виходом України на державний кордон 1991 року, тому що росіяни за два дні можуть знову обстріляти Київ чи всю територію України. В інтерв'ю «Главкому» колишній віцепрем’єр, екснардеп та учасник переговорної контактної групи з мирного врегулювання на сході Україні Роман Безсмертний пояснив, що Україні треба забезпечити перемогу демократії над тоталітаризмом.

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Ми з вами все-таки говоримо про те, «Ми говоримо про те, аби забезпечити перемогу демократії над тоталітаризмом, а не про те, чи зможе Україна вийти на державний кордон. Ну вийде вона… А за два дні буде знову обстріляно Київ чи всю територію України. І що ми тим вирішімо? На жаль, чітко сформульованої мети сьогодні нема: ми за перемогу над тоталітаризмом чи ми за відтягування війни?» – зазначив Безсмертний.

Нова мета має бути сформована політикумом – і не керівництвом України, а спільно демократичним світом, зазначив Безсмертний.

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«Для цього треба вийти не на технологічний дискурс, як «Рамштайн», а на політичний, коли відбудеться форум миру чи перемоги, де буде вестися розмова на рівні лідерів держав. Вони мають поставити задачу, і потім під неї має бути забезпечено наявність військ, техніки, озброєнь. За післявоєнний період світ знає чимало операцій, що проводилися спільними зусиллями, коли спільно визначалася мета, формувалися корпус відповідних сил, штаб, розподілялися функції. На щастя, це вже вміють робити й за уроками Іраку, і за уроками Югославії», – пояснив він.

Якщо в цьому будуть брати участь іноземні війська, то буде йтися як мінімум про майбутню демілітарізацію Росії, стверджує експерт.

«Не тільки про демілітарізацію, а і про денуклеаризацію і ще багато речей. Цей процес і так йде, хоча його можна не помічати. Упродовж останнього місяця відбувалося декілька великих форумів про майбутнє Росії після війни», – зазначив Безсмертний.

Проте поки що політичних діалогів на вищому рівні щодо цього не ведеться, так що говорити про загальну мету зараз, каже Безсмертний, нема сенсу.

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Нагадаємо, що Роман Безсмертний також заявив, що вступ країн НАТО у війну неминучий, а зупинити агресію Росії можна, лише завдавши відповідний удар.