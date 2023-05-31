Путін ледь не потрапив під атаку безпілотників – ЗМІ
Путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу
Під час атаки безпілотників на Москву та Підмосков'я у вівторок, 30 травня, російський диктатор Володимир Путін з дуже великою ймовірністю перебував у резиденції «Ново-Огарьово». Про це розповів співрозмовник The Moscow Times, близький до Кремля.
Зазначається, що Путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу.
Також видання пише, що один із мешканців сусіднього з президентською резиденцією корпоративу на Рубльовці розповів, що дуже гучні звуки вибухів розбудили Путіна в районі 6:00 ранку.
Про те, що Путін був змушений прокинутися раніше, ніж звичайно, повідомив і його прессекретар Дмитро Пєсков.
«Робочий день зовсім рано розпочався у президента», – розповів він на брифінгу напередодні.
За словами Пєскова, Путін «отримував у прямому режимі інформацію» по лінії Міністерства оборони, мера Москви, губернатора Підмосков'я та МНС. Чи ночував президент у Ново-Огарьові чи іншому місці, Пєсков не уточнив.
Нагадаємо, зранку 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, Москву та Підмосков’я атакували приблизно 25 безпілотників – більшу частину з них збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони РФ заявило, що збито вісім дронів літакового типу. Скільки ще дронів було та що з ними сталося, у військовому відомстві РФ не уточнили.
Як повідомлялося, дрони, які вчора масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.
Коментарі — 0