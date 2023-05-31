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Путін ледь не потрапив під атаку безпілотників – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін ледь не потрапив під атаку безпілотників – ЗМІ
Резиденція Путіна в Ново-Огарьовому
фото з відкритих джерел

Путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу

Під час атаки безпілотників на Москву та Підмосков'я у вівторок, 30 травня, російський диктатор Володимир Путін з дуже великою ймовірністю перебував у резиденції «Ново-Огарьово». Про це розповів співрозмовник The Moscow Times, близький до Кремля.

Зазначається, що Путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу.

Також видання пише, що один із мешканців сусіднього з президентською резиденцією корпоративу на Рубльовці розповів, що дуже гучні звуки вибухів розбудили Путіна в районі 6:00 ранку.

Про те, що Путін був змушений прокинутися раніше, ніж звичайно, повідомив і його прессекретар Дмитро Пєсков.

«Робочий день зовсім рано розпочався у президента», – розповів він на брифінгу напередодні.

За словами Пєскова, Путін «отримував у прямому режимі інформацію» по лінії Міністерства оборони, мера Москви, губернатора Підмосков'я та МНС. Чи ночував президент у Ново-Огарьові чи іншому місці, Пєсков не уточнив.

Нагадаємо, зранку 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, Москву та Підмосков’я атакували приблизно 25 безпілотників – більшу частину з них збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони РФ заявило, що збито вісім дронів літакового типу. Скільки ще дронів було та що з ними сталося, у військовому відомстві РФ не уточнили.

Як повідомлялося, дрони, які вчора масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.

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Теги: путін росія безпілотник

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