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Путін вкотре визнав, що боїться

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін вкотре визнав, що боїться
Президент України назвав Володимира Путіна загнаним звіром, який боїться втратити своє життя
фото з відкритих джерел

Диктатор не планує урочистий прийом у Кремлі на честь дня Росії

Російський диктатор Володимир Путін не влаштовуватиме цього року урочистий прийом у Кремлі з нагоди дня Росії 12 червня. Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Зазначається, що замість урочистого прийому 12 червня у Кремлі відбудеться вручення президентом державних премій. 

Раніше Зеленський назвав Путіна загнаним звіром, який боїться втратити своє життя.

Нагадаємо, минулого року Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні. 

Британська розвідка згодом назвала можливі причини такого рішення.

Крім того, Путін не брав участь у хокейному матчі на Червоній площі

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Теги: путін війна росія

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