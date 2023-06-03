Путін вкотре визнав, що боїться

Президент України назвав Володимира Путіна загнаним звіром, який боїться втратити своє життя

Диктатор не планує урочистий прийом у Кремлі на честь дня Росії

Російський диктатор Володимир Путін не влаштовуватиме цього року урочистий прийом у Кремлі з нагоди дня Росії 12 червня. Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.

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Зазначається, що замість урочистого прийому 12 червня у Кремлі відбудеться вручення президентом державних премій.

Раніше Зеленський назвав Путіна загнаним звіром, який боїться втратити своє життя.

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Нагадаємо, минулого року Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію. Відмова від пресконференції, ймовірно, пов’язана з поразками окупантів в Україні.

Британська розвідка згодом назвала можливі причини такого рішення.

Крім того, Путін не брав участь у хокейному матчі на Червоній площі