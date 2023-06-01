Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни

Нині російські війська збільшили кількість артилерійських обстрілів на Бахмутському анпрямку

Російські загарбники посилили артилерійські обстріли на захід від Бахмута, щоб створити умови для майбутнього просування. Окупанти, ймовірно, планують наступ на Хромове, розташований під Бахмутом у Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 31 травня.

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Нині російські війська збільшили кількість артилерійських обстрілів у цьому напрямі.

Так, один із російських військкорів заявив, що основна мета російських окупаційних сил — захоплення Хромового, розташованого на захід від Бахмута. На його думку, це допоможе створити умови для майбутнього просування у напрямку Краматорська (34 км на північний захід від Бахмута). Він також наголосив на посиленні російських артилерійських ударів у цьому районі.

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Також американські аналітики повідомили, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил групи «Вагнер» із Бахмута.

Триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.