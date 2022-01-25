Пили пиво й «гасали» містом: скандальна блогерка потрапила у ДТП (відео)

Аварію знімав один з пасажирів авто

Київська блогерка, яка вже потрапляла в скандали через свої вчинки, знову опинилася у центрі уваги. Як пишуть телеграм-канали, дівчина та її друзі пили пиво та «гасали» на авто містом, в результаті збили людину на моноколесі.

Аварію знімав один з пасажирів авто, яке й збило кур'єра. Відео з'явилося у Telegram-каналі «Катарсис».

Так, скандальна блогерка Маша Тішина сиділа на передньому пасажирському кріслі. Вона пила пиво та весело спілкувалася з друзями, вони галасували та зовсім не переймалися про те, що така поведінка може сильно відвертати увагу водія. Сам кермувальник не дуже слідкував за швидкістю та їхав необережно. Це можна було помітити на відео, які були зняті за декілька хвилин до аварії, вони вже з'явилися у Telegram-каналі «Київ Оперативний».

Згодом блогерка звернулася до своїх підписників з поясненнями. Чоловік нібито не має претензій.

«Заспокойтесь, будь ласка. Ми заплатили людині за зламану підставку на моноколесі та роз'їхалися. Претензій немає», – стверджує блогерка.

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