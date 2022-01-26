За ДТП із участю мажорки «Тішиної» взялися правоохоронці

Водію Porsche загрожує штраф, його можуть засудити до 30–40 годин громадських робіт або арештувати

Геращенко: «Водій буде відповідати і за скоєння ДТП і за залишення місця ДТП»

Правоохоронці зайнялися інцидентом зі скандальною блогеркою Марією Семеновою, яка перебувала в автомобілі Porsche, що збив чоловіка на моноколесі. Гнівний пост з приводу нахабної поведінки мажорів написав радник глави МВС Антон Геращенко у Facebook.

«На днях в соцмережах було розповсюджене відео, як якась блогерка разом зі своїм хлопцем брутально порушують правила дорожнього руху і збивають людину, яка пересувалась на моноколесі. Сама блогерка заявляла, що вони допомогли потерпілому, компенсували матеріальні і моральні збитки і питання, на її думку, закрито. Як часто буває – вона збрехала. Ніякої допомоги потерпілим не було. Андрію, так звуть потерпілого, просто пощастило, що він залишився живим. Сам потерпілий не звертався до поліції, але поліція після оприлюднення відео ДТП його шукала», – написав Геращенко.

Заступник очільника МВС зв'язався з потерпілим після того, як контакти йому надав Костянтин Андріюк. Геращенко буцімто сконтактував постраждалого з поліцією з Андрієм і сконтактував його з поліцейськими, які шукали водія «німця».

За словами Геращенка, водій буде відповідати і за скоєння ДТП і за залишення місця ДТП. «А його подрузі дякую за те, що вона задокументувала і виклала в соцмережі факти його правопорушення. На жаль, сама блогерка не понесе відповідальності і ми не зможемо вже встановити чи був водій під дією алкоголю чи наркотиків під час ДТП»,– зазначив Геращенко.

Водію Porsche загрожує 340 грн штрафу за скоєння аварії, а також 255 гривень за втечу з місця аварії. Крім того, винуватця ДТП можуть засудити до 30–40 годин громадських робіт або до 10–15 діб арешту.

Київська блогерка Трішина стала відомою, як тільки їй виповнилося 18, пише 24tv. Вона з друзями орендувала дорогі квартири та трощила їх на відео. Згодом дівчина намагалася накласти на себе руки у прямому ефірі, однак її врятували патрульні.

Невдовзі після цього «Тішина» вчинила стрілянину на заправці. На цьому витівки блогерки не скінчилися. Вона поїхала до Росії, але повернулася й одразу опинилася у центрі скандалу. Дівчина заявила про «повернення в с**ану Юкрейн».

1 травня 2021 Марія разом зі своєю подругою потрапила у ДТП на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці. Відомо, що обидві дівчини були у нетверезому стані. Подруга Марії загинула на місці, а от саму горе-блогерку госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, блогерка Маша Тішина та її друзі пили пиво та «гасали» на авто містом, в результаті збили людину на моноколесі. Аварію знімав один з пасажирів авто, яке й збило кур'єра.

Нагадаємо, на Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки.

До слова, блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи.