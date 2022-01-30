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    Поліція упіймала 83-річного водія, який все життя їздив без прав

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    У Британії чоловік 72 роки їздив без прав - Поліція упіймала 83-річного водія, який все життя їздив без прав
    У Британії чоловік 72 роки їздив без прав
    фото з відкритих джерел

    Пенсіонер ніколи не порушував правила дорожнього руху і не траплявся на очі копам

    У Ноттінгемі, Великобританія, поліцейські затримали водія, який, як виявилося, 72 роки їздив без посвідчення водія. Про це пише Metro.

    Чоловікові зараз 84 роки. Керувати машиною він почав у 12 років.

    Його автомобіль зупинили на парковці біля супермаркету. Цей випадок став першим зіткненням британця із копами.

    За словами пенсіонера, він завжди був уважним і акуратно їздив дорогами, дотримуючись правил дорожнього руху. Також чоловік ніколи не потрапляв у ДТП та сам не створював аварійних ситуацій.

    Феномен водія, який понад 70 років їздив без прав, може пояснюватися просто. Схоже, що чоловік живе у передмісті Ноттінгема – містечку Булуелл із населенням близько 30 тисяч людей. Крім того, старий водій пересувався на непримітних машинах (у момент зупинки він був за кермом MINI One) і не порушував правила.

    Тепер британцю доведеться заплатити штраф за їзду без прав та страхового поліса, а також оформити всі необхідні документи. Інакше чоловік ризикує назавжди розлучитися з автомобілем – закони Сполученого Королівства дають змогу продати машину на аукціоні, якщо водій не покаже страховку протягом двох тижнів.

    Офіційний акаунт поліцейського управління Булуелла попереджає, що навіть у коротких поїздках втекти від камер уже не вдасться, тому керувати автомобілем краще з усіма необхідними документами.

    Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: документи штраф водій ПДР Велика Британія автомобіль поліція чоловік
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    Поліція упіймала 83-річного водія, який все життя їздив без прав