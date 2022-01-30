Поліція упіймала 83-річного водія, який все життя їздив без прав

Пенсіонер ніколи не порушував правила дорожнього руху і не траплявся на очі копам

У Ноттінгемі, Великобританія, поліцейські затримали водія, який, як виявилося, 72 роки їздив без посвідчення водія. Про це пише Metro.

Чоловікові зараз 84 роки. Керувати машиною він почав у 12 років.

Його автомобіль зупинили на парковці біля супермаркету. Цей випадок став першим зіткненням британця із копами.

За словами пенсіонера, він завжди був уважним і акуратно їздив дорогами, дотримуючись правил дорожнього руху. Також чоловік ніколи не потрапляв у ДТП та сам не створював аварійних ситуацій.

Феномен водія, який понад 70 років їздив без прав, може пояснюватися просто. Схоже, що чоловік живе у передмісті Ноттінгема – містечку Булуелл із населенням близько 30 тисяч людей. Крім того, старий водій пересувався на непримітних машинах (у момент зупинки він був за кермом MINI One) і не порушував правила.

Тепер британцю доведеться заплатити штраф за їзду без прав та страхового поліса, а також оформити всі необхідні документи. Інакше чоловік ризикує назавжди розлучитися з автомобілем – закони Сполученого Королівства дають змогу продати машину на аукціоні, якщо водій не покаже страховку протягом двох тижнів.

Офіційний акаунт поліцейського управління Булуелла попереджає, що навіть у коротких поїздках втекти від камер уже не вдасться, тому керувати автомобілем краще з усіма необхідними документами.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.