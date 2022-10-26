Резніков розповів, чому окупантам слід тікати з Херсона, якщо хочуть вижити 

«Ми контролюємо всі мости» – міністр оборони

Українські воїни контролюють всі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть покинути місто, як це було в Ізюмі. Про це в інтерв'ю американському виданню Fox News розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ. Шляхів відступу не буде.

«Не зовсім вірю, що росіяни матимуть змогу вести вуличні бої. Тому що для них це не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи Himars та іншу артилерію. І для них ризиковано залишатись у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як зробили це в Ізюмі», – заявив Резніков.

Міністр наголосив, що війна в Україні зараз перебуває на третьому етапі – поступовому звільненні окупованих територій. За його словами, перший етап полягав у тому, щоб зупинити російську армію. На другому етапі вдалося стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію довкола тимчасово окупованого Херсона, а також мінування греблі Каховської ГЕС. За словами Данілова, ситуація у Херсоні зараз непроста. Він зазначив, що не очікує самостійного відступу противника із обласного центру. Водночас, за словами посадовця, сили оборони розуміють, як може розвиватись ситуація.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозував, що українські сили захоплять правобережну частину Херсонської області до кінця 2022 року. Наразі Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

Також відомо, що тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. Із правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.