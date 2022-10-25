У колаборантів Херсона істерика: українці гидують російськими рублями (відео)

На Херсонщині бізнес усе частіше відмовляється брати оплату в російській валюті

Колаборанти взялися погрожувати бізнесу на Херсонщині за відмову приймати оплату у рублях

Російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов пригрозив видворенням представникам бізнесу, які відмовляються приймати оплату в рублях у Херсонській області.

Колаборант назвав тих, хто відмовляється приймати оплату у рублях, «звичайними баригами».

«Усі ті, хто сьогодні відмовляється приймати рублі, хто незаконно підняв курс в обмінному фонді, – це звичайні бариги. Як тільки ситуація спроститься, будуть передумови для «звільнення» областей, ми будемо їх видворяти з території Херсонської області: у трусах, у шльопанцях, у тому, в чому вони є, і нехай там займаються своїми правилами гри. Ми на території Херсонської області житимемо виключно за законами РФ», – заявив Стремоусов.

Також у мережі з'явилося відео, як житель окупованого Херсона обурюється, що продуктовий магазин відмовляється брати з нього оплату у рублях. Автор відео незадоволений, що продавчиня магазину вважає Херсон української територією та попросила його здійснити оплату у гривні.

Ззаначимо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися рублів. За його інформацією, у Херсоні вже дають п'ять рублів за одну гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов втік із Херсона. Стремоусов видав себе, опублікувавши фото з тимчасово окупованого Криму.

Нещодавно Стремоусов закликав мешканців Херсона тікати з міста. Це здивувало людей, адже нещодавно він казав зовсім протилежні речі. До того, колаборант Стремоусов розповсюджував фейки про «стабільний фронт на Херсонщині».

До слова, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що українські сили захоплять правобережну частину Херсонської області до кінця 2022 року.

Наразі Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині.