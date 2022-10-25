Данілов про ситуацію у Херсоні: План ворога зрозумілий

Данілов зазначив, що сили оборони розуміють, як може розвиватись ситуація у Херсоні

Олексій Данілов вважає, що окупанти самостійно не підуть із Херсона

Секретар Ради нацбезпеки і оборони РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію довкола тимчасово окупованого Херсона, а також мінування греблі Каховської ГЕС. Своїми міркуваннями він поділився в інтерв'ю Sky News.

За словами Данілова, ситуація у Херсоні зараз непроста. Він зазначив, що не очікує самостійного відступу противника із обласного центру. Водночас, за словами посадовця, сили оборони розуміють, як може розвиватись ситуація.

«У них є свій план, який, я думаю, ми розуміємо», – сказав Данілов.

Секретар РНБО також нагадав, що Каховська дамба замінована російською армією із застосуванням «величезної кількості вибухівки».

«Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням до Криму пропаде років на 10-15, а може, й назавжди. Тоді постає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води», – додав він.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що українські сили захоплять правобережну частину Херсонської області до кінця 2022 року.

Наразі Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Також відомо, що тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. Із правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.