Рашисти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків

Росіяни також викрали обладнання інтернет-провайдерів

Рашисти продовжують заходи щодо евакуації місцевих жителів із тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста до населених пунктів Генічеськ та Скадовськ росіяни вивезли обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації. Про це йдеться у зведені Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни також викрали обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість пограбувань місцевих жителів та випадків мародерства.

Нагадаємо, ISW дав прогноз, коли ЗСУ звільнять правобережну Херсонщину. Наразі Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

Триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.