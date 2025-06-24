РФ атакувала Дніпро: є загиблі та поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру

У Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків через російський удар

Сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок чого загнули та постраждали люди. Також виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири», – йдеться у заяві.

❗️Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя - Укрзалізниця



Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. pic.twitter.com/wzrtVtYZTU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 24, 2025

Голова ОВА зауважив, що окупанти вдарили також по місту Самар: «Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі».

Мер Дніпра Борис Філатов додав, що у місті постраждали 14 шкіл та дитячих садків: «Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Попередньо є один загиблий. Також уже підтверджено, що зачепило й поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. Продовжуємо збирати інформацію. Повідомлятиму».

Нагадаємо, російська ракета влучила в потяг Одеса – Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю». «Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває», – йдеться у повідомленні.