Рачков добровольцем вирушив на війну проти України

Захисники України знищили російського окупанта Андрія Рачкова. Про це повідомляє «Главком».

54-річний Рачков був начальником футбольного клубу «Вологда». Російські пропагандистські ресурси зазначають, що він добровольцем вирушив на війну проти України та загинув під час виконання службового обов'язку.

Федерація футболу Вологодської області також висловила співчуття рідним та близьким ліквідованого окупанта.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату знищення Рачкова.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.