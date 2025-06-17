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Росія зробила цинічну заяву після масштабного обстрілу Києва

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Росія зробила цинічну заяву після масштабного обстрілу Києва
Триває ліквідація наслідків масованої атаки Росії на Київ
фото: glavcom.ua

У Кремлі заявили, що відповідальність за руйнування житлових будинків нібито несе українська ППО

У Росії зробили заяву після масованої атаки на Київ вночі 17 червня. Представники Кремля намагаються перекласти відповідальність за обстріли на українську ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Росія продовжує виправдовувати масовий терор проти цивільного населення України, поширюючи дезінформацію через підконтрольні канали в соцмережах. Ворожими ресурсами поширюється інформація, що причиною руйнувань житлових будинків у Києві нібито стали дії української протиповітряної оборони. 

Росія поширює фейки, звинувачуючи українську ППО у руйнуваннях у Києві
Росія поширює фейки, звинувачуючи українську ППО у руйнуваннях у Києві
фото: Центр протидії дезінформації

Водночас за даними ЦПД, у ніч проти 17 червня російські війська здійснили один із наймасштабніших обстрілів столиці та інших міст України за час повномасштабного вторгнення. По території країни було випущено понад 440 дронів-камікадзе та 32 ракети.

Внаслідок атаки в Києві загинули понад 15 осіб, ще 114 людей отримали поранення. Ворожа ракета повністю зруйнувала під’їзд житлового будинку. Загалом пошкодження зафіксовано у восьми районах столиці.

ЦПД наголошує, що окупанти знову намагаються перекласти відповідальність за воєнні злочини на Україну. Для цього використовують інформаційні маніпуляції та фейки, спрямовані на виправдання власних дій.

«Це – черговий доказ того, що РФ воює не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі, намагаючись виправдати свої злочини брехнею», – заявили в ЦПД.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія завдала масованої атаки по Києву, використовуючи дрони типу «шахед» та ракети. У результаті є постраждалі, а також значні пошкодження інфраструктури столиці. Відомо про 14 загиблих та 40 поранених.

Масштабна атака на Київ 17 червня
Масштабна атака на Київ 17 червня
фото: glavcom.ua
Масштабна атака на Київ 17 червня
Масштабна атака на Київ 17 червня
фото: glavcom.ua
Масштабна атака на Київ 17 червня
Масштабна атака на Київ 17 червня
фото: glavcom.ua
glavcom.ua
glavcom.ua
фото: glavcom.ua

Також «Главком» інформував, що через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

А ще, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Крім того, «Главком» писав, що від нічних обстрілів постраждала і Одеса. Відомо про 13 постраждалих. Пізніше під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки.

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Теги: росія війна Україна

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