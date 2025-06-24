Атака на Дніпро: пошкоджено пасажирський поїзд

«Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя

Російська ракета влучила в потяг Одеса – Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває», – йдеться у повідомленні.

❗️Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя - Укрзалізниця



Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. pic.twitter.com/wzrtVtYZTU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 24, 2025

«Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

Нагадаємо, що РФ атакувала Дніпро балістикою. У місті пролунала серія вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».