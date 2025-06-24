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Атака на Дніпро: пошкоджено пасажирський поїзд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Дніпро: пошкоджено пасажирський поїзд
Пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя через атаку окупантів
фото: скриншот з відео

«Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя

Російська ракета влучила в потяг Одеса – Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває», – йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

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Нагадаємо, що РФ атакувала Дніпро балістикою. У місті пролунала серія вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Теги: війна Дніпро

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