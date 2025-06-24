Атака на Дніпро: пошкоджено пасажирський поїзд
«Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя
Російська ракета влучила в потяг Одеса – Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
«Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває», – йдеться у повідомленні.
❗️Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя - Укрзалізниця
Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. pic.twitter.com/wzrtVtYZTU
«Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.
Нагадаємо, що РФ атакувала Дніпро балістикою. У місті пролунала серія вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
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