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Росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках – Deep State

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках – Deep State
Росіяни зайшли у Рівнопіль
Фото: Deep State

Село Рівнопіль у Донецькій області перейшло в руки окупантів

Завершився 995-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники просунулися на сході – ворог окупував Рівнопіль Донецької області. Найінтенсивніші бої ідуть біля Курахово. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці», – повідомили в проєкті.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За даними аналітиків, Курахівський напрямок залишається найскладнішим на фронті. З початку листопада тут вже відбулося 690 бойових зіткнень із противником.

«Ситуація важка також на Покровському напрямку, однак змін на лінії фронту не так багато. Значна активність ворога спостерігається на Куп'янському, Времівському та Лиманському відтинках», – зазначає DeepState.

За перші 13 днів листопада ситуація на різних напрямках виглядає так:

  • Курахівський – 690 зіткнень;
  • Покровський – 435;
  • Лиманський – 163;
  • Куп'янський – 145;
  • Времівський – 130;
  • Торецький – 92;
  • Харківський – 77;
  • Придніпровський – 50;
  • Краматорський – 30.

Найменшу активність за цей час росіяни проявляли на Оріхівському та Сіверському напрямку. За даними проєкту, там сталося 24 та 23 бойових зіткнення відповідно. 

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повідомили, що росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове.

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

Як повідомлялося, дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Одна з них була укомплектована двома МТ-ЛБ, БМП та танком. Російська сторона, отримавши відомості про свої успіхи, намагалася вислати підкріплення, проте українські сили оборони завдали удару по ворогу.

Згодом стало відомо, що на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати.

До слова, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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Теги: ворог росіяни Донеччина війна окупанти окупація

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