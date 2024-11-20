Окупанти розстріляли полонених захисників на Покровському та Курському напрямках

Росіяни не вперше порушують закони та звичаї війни, вбиваючи полонених українців

Російські війська вчергове здійснили воєнний злочин розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині. Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За оперативними даними, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району в Донецькій області росіяни взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції.

Своєю чергою Лубінець розповів, що у соцмережах з'явилося відео з ймовірним розстрілом українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині.

«Направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину. Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин», – зазначив він.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насильства. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою.

До слова, Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права.