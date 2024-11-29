Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази «Атлас»

«Атлас» є частиною російського військово-промислового комплексу

У ніч на 29 листопада завдано удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкта, фіксується щонайменше два осередки займання. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначив Генштаб, «Атлас» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Також було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту «Бук-М3» російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Завдання виконано підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, безпілотники атакували Ростовську область. Внаслідок чого загорілася нафтобаза «Атлас». Спочатку виконувач обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар нічого не повідомив про загоряння нафтобази, лише через дві години після інциденту заявив, що в Каменському районі гасять «велику пожежу на промоб'єкті». До ліквідації пожежі залучено 109 людей і 38 одиниць техніки.

Наприкінці серпня цього року безпілотники вже атакували нафтобазу «Атлас».

🔥Уламки БпЛА впали на нафтобазу росрезерва «Атлас» на Ростовщиині



На даний час відомо про мінімум два палаючі резервуари.



Нагадаємо, що минулого разу, коли уламки безпілотників впали сюди, то пожежу гасили тиждень. Події відбувалися у серпні (https://t.co/w5qxuNXDu1). pic.twitter.com/hIXuue7XFk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2024

Як повідомлялося, у Туапсе Краснодарського пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Російські пабліки зазначають, що згодом було видно дим над морем. Зазначалося, що нібито системи ППО збили понад 20 БпЛА.

До слова, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.