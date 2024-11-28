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На Запоріжжі окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Запоріжжі окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників
Убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Ворожі війська розстріляли п’ятьох українських полонених воїнів із шести

На Запоріжжі поблизу Новодарівки російські війська розстріляли українських військовополонених. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, росіяни здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.

Як наголосила пресслужба  Офісу генпрокурора, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених.

Як повідомлялося, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Крім того, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.

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Теги: полон Запоріжжя вбивство окупанти Офіс Генерального прокурора

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