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Захопили в полон росіян: Третя штурмова провела успішну операцію на Харківщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Захопили в полон росіян: Третя штурмова провела успішну операцію на Харківщині
Стало відомо, що полонені – військові з першої танкової армії РФ. Деякі з тих, хто потрапив у полон, перебувають під слідством у Росії, частина з них уже засуджені
фото: скриншот з відео

«Станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України»

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ зачистила населений пункт Копанки в Борівській громаді на Харківщині, в який прорвалися окупанти. Про це Третя штурмова повідомила в Telegram-каналі.

«Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів», – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що полонені – військові з першої танкової армії РФ. Деякі з тих, хто потрапив у полон, перебувають під слідством у Росії, частина з них уже засуджені. Як розповіли в Третій штурмовій, під час взяття ворог крив ділянку 152-м калібром, але не по українських бійцях, а щоб ліквідувати своїх.

«Станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України», – додали військові.

Нагадаємо, третій штурмовій вистачає людей, щоб не тільки підтримувати чисельний склад, але й постійно його збільшувати. У бригаді найменша серед інших підрозділів кількість випадків СЗЧ (самовільного залишення частини). Про це повідомив полковник Андрій Білецький, командир Третьої штурмової бригади.

Залучати нових людей і мотивувати служити діючих військовослужбовців допомагає цілий комплекс дій: ретельне планування операцій, відповідальне ставлення командування до бійців, забезпечення їх усім необхідним, створення гідних умов життя і служби особового складу, справедливе відзначення нагородами, тощо.

До слова, майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно вже сьогодні. 

«Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту», – написав Жорін. За його словами, враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом – Дніпропетровщину «треба готувати вже, і контролювати цей процес».

Теги: полковник ворог Telegram засуджені військові слідство полон окупанти

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