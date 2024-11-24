ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий

Однак не всі українські військові вважають напад на Запоріжжя неминучим

Українська розвідка вважає, що Росія готується до штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від лінії фронту. Тож нині там будують фортифікації на випадок наступу російських військ, однак деякі українські командири вважають, що ворог поки не готовий до масштабної атаки на цьому напрямку. Про це пише The Economist.

У матеріалі йдеться, що нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного центру.

«Робота ведеться ретельно – мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза – на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої», – інформує видання.

Як зазначається, не всі українські військові вважають напад на Запоріжжя неминучим.

Приміром, полковник Олексій Хільченко, командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ «Спартан», нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, зазначає, що Росія зайнята в іншому місці. За його словами, росіяни планували відправити дві дивізії (20-30 тисяч військових) для початкового штурму, але половина з них була перекинута в Курську область РФ.

З цією думкою погоджується «Лемберг» – командир батальйону 118-ї бригади, що тримає оборону на південному заході Запорізької області, погоджується з цією думкою.

«Росіяни ще не готові наступати, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим», – вважає він.

Нагадаємо, найближчим часом на Запоріжжі буде зведено третю лінію фортифікацій, оскільки область має стати фортецею.

Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних споруд у Запорізькій області – йдеться про «зуби дракона». Про тендер, який Запорізька обласна військова адміністрація оголосила на початку січня, в інтерв’ю «Главкому» розповів її керівник Іван Федоров.

Федоров розповів, що укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів».