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Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
фото ілюстративне з відкритих джерел

Ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього

Російським військам вдалось захопити населений пункт Дальнє на Донеччині. Про це інформують аналітики каналу Deep State.

«Ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього», – йдеться в повідомленні.

Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State фото 1
Deep State

Нагадаємо, аналітики каналу Deep State також стверджують, що ворог окупував Нову Іллінку.

А раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Також, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.

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Теги: окупанти війна Торецьк Україна місто ворог росіяни Курахове

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