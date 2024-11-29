Втрати ворога станом на 29 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 2030 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 29 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 29 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 29 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 738660 (+2030) осіб,
- танків ‒ 9458 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19339 (+33) од,
- артилерійських систем – 20886 (+34) од,
- РСЗВ – 1255 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),
- крилаті ракети ‒ 2851 (+86),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 29 листопада:
- у Чорному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1010-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, українські оборонці просунулися в районі Торецька, а російські сили просунулися на покровському та курахівському напрямках, а також у межах основного українського виступу в Курській області.
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