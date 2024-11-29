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Втрати ворога станом на 29 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 29 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1010-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 2030 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 29 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 738660 (+2030) осіб,
  • танків ‒ 9458 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19339 (+33) од,
  • артилерійських систем – 20886 (+34) од,
  • РСЗВ – 1255 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),
  • крилаті ракети ‒ 2851 (+86),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).
Втрати ворога у війні станом на 29 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 29 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 листопада:

  • у Чорному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 29 листопада
Активність флоту окупантів станом на 29 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1010-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, українські оборонці просунулися в районі Торецька, а російські сили просунулися на покровському та курахівському напрямках, а також у межах основного українського виступу в Курській області.

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Теги: окупанти війна втрати ЗСУ Генштаб

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