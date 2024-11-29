Втрати ворога станом на 29 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 2030 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 29 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 738660 (+2030) осіб,

танків ‒ 9458 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19339 (+33) од,

артилерійських систем – 20886 (+34) од,

РСЗВ – 1255 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),

крилаті ракети ‒ 2851 (+86),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).

Втрати ворога у війні станом на 29 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 листопада:

у Чорному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – дев'ять суден, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 29 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1010-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, українські оборонці просунулися в районі Торецька, а російські сили просунулися на покровському та курахівському напрямках, а також у межах основного українського виступу в Курській області.