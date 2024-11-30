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Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 30 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару однією ракетою, 31 авіаудару, скинувши при цьому 53 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку

Російські терористи п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів у районах Кудіївки, Вовчанська та Тихого. Два боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські війська 20 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. Наші воїни відбили 18 атак ворога, два боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили три спроби загарбників захопити наші позиції в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Окупанти двічі намагались просунутись вперед в районах Дружби та Торецька, отримали відсіч.

На Покровському напрямку

Упродовж доби агресор 34 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Десять боєзіткнень тривають досі. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 497 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійська система, три пункти управління БпЛА та 12 одиниць автомобільної техніки противника, також два автомобілі та дві артилерійські системи наші захисники пошкодили.

На Курахівському напрямку

Загарбники на цей час доби зробили 43 спроби просунутись вперед. 11 атак продовжуються. В основному бої тривають біля Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку

Агресор 24 рази штурмував передній край нашої оборони в районі Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. На цьому напрямку триває три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбницької армії на цьому напрямку.

Учора за ефективну бойову роботу відзначено воїнів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ.

Нагадаємо, триває 1011-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб фронт війна ЗСУ

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Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2024 року
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