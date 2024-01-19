РФ отримує 60% усіх розвідданих зі сторінок українців у соцмережах, – Генштаб

Необдумано поширені фото та відео про діяльність ЗСУ стають для країни-агресора одним з основних джерел розвідінформації

Результатом поширення публікацій про роботу ЗСУ може стати зрив військової операції чи загибель українських воїнів

Російські спецслужби збирають щонайменше 60% усіх розвідданих про війну проти України через соціальні мережі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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У відомстві нагадали, що необдумано поширені фото та відео про діяльність ЗСУ стають для країни-агресора одним з основних джерел розвідінформації.

«Результатом поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських воїнів та втрата озброєння і військової техніки. Своєю чергою автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та опинитися за ґратами», – зазначено у повідомленні.

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У зв'язку з цим Генштаб закликає українців не розповсюджувати інформацію про:

роботу засобів системи ППО;

переміщеннях та райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

об'єкти Сил оборони;

підприємства, які виробляють озброєння та боєприпаси, а також ремонтують техніку.

«Пам’ятайте, інформаційна тиша це те, що не дозволить ворогу дізнатись плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу», – наголосили військові.

Нагадаємо, СБУ затримала «блогерів», які поширювали відео ракетних ударів по Києву. Зранку, 2 січня, «блогери» розмістили відео ворожих «прильотів» у соціальних мережах. Відео «підхопили» пропагандистські пабліки країни-терориста, у тому ж числі Telegram-канал Анатолія Шарія, якому інкримінують державну зраду.