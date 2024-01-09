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Україна понад рік чекає на систему ППО, яку обіцяла передати Канада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна понад рік чекає на систему ППО, яку обіцяла передати Канада
Nasams – це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд
фото з відкритих джерел

Канада заплатила уряду США $406 млн за систему ППО в березні минулого року

ЗРК Nasams Канада зобов'язалася закупити для України рік тому. Однак він досі не прибув і в Оттаві не знають, коли його передадуть Києву. Про це повідомляє CTV News.

«Президент України Володимир Зеленський каже, що поліпшення протиповітряної оборони є головним пріоритетом для його країни в новому році, але доставка систем ППО на поле бою йде повільно», – ідеться в матеріалі.

Однак видання уточнює, що рік тому уряд Канади анонсував виділення для України коштів для купівлі ЗРК NASAMS.

На поточний момент ЗРК в Україну так і не прибув, а в уряді Канади не знають, коли його передадуть Києву.

Міністерство оборони повідомляє, що Канада заплатила уряду США $406 млн за систему ППО в березні минулого року.

Представник Міноборони повідомив, що уряд США підписав контракт із виробником зброї Raytheon на її виготовлення.

Але Kongsberg, інша компанія, що бере участь у створенні цих систем, заявляє, що у неї немає контракту ні зі США, ні з Канадою. Представник Пентагону не надав інформацію, натомість переспрямувавши запитання канадським чиновникам.

Nasams – це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

Нагадаємо, 24 листопада 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме 11 тис. штурмових гвинтівок і понад 9 млн патронів.

Як повідомлялося, Канада та Польща посилюють співпрацю щодо подальшого надання військової та гуманітарної допомоги Україні.

Теги: війна Канада системи ППО військова техніка США

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