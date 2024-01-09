Україна понад рік чекає на систему ППО, яку обіцяла передати Канада
Канада заплатила уряду США $406 млн за систему ППО в березні минулого року
ЗРК Nasams Канада зобов'язалася закупити для України рік тому. Однак він досі не прибув і в Оттаві не знають, коли його передадуть Києву. Про це повідомляє CTV News.
«Президент України Володимир Зеленський каже, що поліпшення протиповітряної оборони є головним пріоритетом для його країни в новому році, але доставка систем ППО на поле бою йде повільно», – ідеться в матеріалі.
Однак видання уточнює, що рік тому уряд Канади анонсував виділення для України коштів для купівлі ЗРК NASAMS.
На поточний момент ЗРК в Україну так і не прибув, а в уряді Канади не знають, коли його передадуть Києву.
Міністерство оборони повідомляє, що Канада заплатила уряду США $406 млн за систему ППО в березні минулого року.
Представник Міноборони повідомив, що уряд США підписав контракт із виробником зброї Raytheon на її виготовлення.
Але Kongsberg, інша компанія, що бере участь у створенні цих систем, заявляє, що у неї немає контракту ні зі США, ні з Канадою. Представник Пентагону не надав інформацію, натомість переспрямувавши запитання канадським чиновникам.
Нагадаємо, 24 листопада 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме 11 тис. штурмових гвинтівок і понад 9 млн патронів.
Як повідомлялося, Канада та Польща посилюють співпрацю щодо подальшого надання військової та гуманітарної допомоги Україні.
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